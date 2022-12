Basket : P3 : Nos équipes finissent l'année sur une bonne note

On le sait, cette saison, plusieurs de nos équipes sont en difficulté au sein de la P3. Mais juste avant les fêtes, plusieurs équipes se sont offertes des cadeaux. On pointera par exemple Waremme C, qui ne sera finalement pas la seule lanterne rouge de la série. En effet, les troupes de Matthias Sholze ont maintenu l’espoir en prenant le meilleur sur Blegny, qu’elles rejoignent au classement. Une rencontre serrée avant un coup de chaud à trois points de Chabot. Une preuve supplémentaire que l’arrivée aux affaires de toute la classe biberon des Wawas va peut-être changer la donne dans ce championnat.