Basket : P3 : À l'énergie, Wanze remporte le derby

Et d’emblée, les Hannutois marquaient leur territoire avec une défense de fer, n’encaissant un premier panier de plein jeu qu’après 7 minutes via David, Pendant ce temps, devant, tout semblait fluide. Rowetse montre chirurgical à la finition, Sauvenier agressif, Stockman puis Montagnino distillent à distance, les Verts s’envolent à 27-15. "Malheureusement, les fautes allaient nous poursuivre tout au long de cette partie, grommelait un Jimmy Stas obligé d’adapter ses rotations. Alors que les visiteurs optaient pour un press tout terrain dans le but de revenir, ils n’écopaient que de deux fautes dans le deuxième quart alors que de notre côté, nous étions rapidement dans la pénalité. "

N’encaissant plus que 6 points dans le second quart, les Sucriers rentraient progressivement dans leur match avec Lambert en détonateur et Hugo Lenclud qui a frappé à deux reprises avant la pause et un score de 27-23 au moment de rejoindre les vestiaires. Le troisième quart fit place à de gros déchets de la part des deux équipes (38-34 à la 30e).

Mais même si Wanze était derrière, l’atmosphère de la rencontre changeait complètement. " Tout au long de la deuxième période, le banc visiteur a été derrière ses joueurs, se levant à chaque panier, alors que, de notre côté, c’était le calme plat " reconnaissait un coach local qui voyait ce supplément d’âme devenir décisif en fin de rencontre.

Une incroyable fin de match d’ailleurs avec Henquet, plantant deux bombes consécutivement pour répondre à celles de Sauvenier. Ensuite, si Rowet faisait 51 pour les locaux, David envoyait tout le monde en prolongation.

Et si lors des 5 minutes supplémentaires, Montagnino y allait encore de 5 points, Lambert finissait par faire basculer la victoire dans le camp des visiteurs, qui réalisent la bonne opération au général en revenant sur les Hannutois au classement.

QT: 21-11, 6-12 (27-23), 11-11 (38-34), 13-17 (51-51), 8-10.

HANNUT: Sauvenier 18, Montagnino 17, Dejaiffe 3, Stockman 3, Mahy 3, Petitjean 2, De Greef 0, G Rowet 4, Rowet T 9.

WANZE: Simon 3, Lenclud M 0, Delbrouck 5, Materne 0, LencludH 7, Henquet 6, Lhonnay 2, Lion 4, Lambert 25, David 7, Dabompré 2.