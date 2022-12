Amay B, la déception: « On ne s’y attendait pas »

Sortants d’une troisième place la saison dernière et une défaite face à Faimes B au tour final, les Amaytois savaient pourtant qu’il serait compliqué de réitérer pareil exploit. Il faut dire que cet Amay B a connu une petite révolution avec l’arrivée de tous les joueurs de Fumal et de son coach cette saison. Claude Bolly ne s’attendait cependant pas à un tel championnat. " Forcément, c’est une déception , explique l’intéressé. On ne s’y attendait pas , surtout après notre saison de l’année dernière. Mais on doit continuer à se battre parce que je suis certain que ça va tourner. Tous les coachs de la série expliquent que nous ne sommes pas à notre place. "