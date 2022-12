Waremme a claqué un 21-2 et s’est imposé avec dash.

Une équipe qui venait de perdre son coach, Gino Fortuna, le jeudi même et qui sortait d’un revers par forfait faute de joueurs. Et la situation se confirmait d’entrée puisque les visiteurs n’étaient que 5 pour s’échauffer et sans coach, Leemans se chargeant de la tâche comme joueur/coach. Une situation particulière qui allait peut-être perturber des Wawas méconnaissables en début de rencontre. En effet, eux qui étaient habitués à imposer une défense de fer recevaient 25 points en 10 minutes de la part de visiteurs jouant sans complexe et complètement libérés. Heureusement, offensivement, Lambion avait directement mis 7 unités alors que Menu et Deville rendaient coup pour coup pour claquer 26 unités.

Profitant de leur énorme avantage de taille t de poids, les visiteurs allaient tenir jusqu’à 31-30 avant que le press sur tout le terrain en fasse effet. Les Verviétois allaient bloquer d’un coup alors que les hesbignons s’enflammaient. Deux bombes de Bastin, les lancers de Deville et deux paniers de Piedbœuf permettaient de claquer un 21-2 exceptionnel pour plier la rencontre.

Le 2e acte n’était qu’une formalité, le RBCW équilibrant les échanges pendant une partie des 20 minutes avant d’encore exploser d’un bloc, perdant aussi 2 joueurs sur exclusion. La fin de match était marquée avec la 5e faute sur technique de Parent mais, surtout, la barre des 100 points franchie sur une bombe de Corvers.

QT : 26-25, 26-7 (52-32), 22-15 (74-47), 27-3.

WAREMME : G Ceulers 2, Lambion 16, Parent 0, Piedbœuf 8, Deville 17, Georgery 5, Cools 7, Menu 12, Germay 9, Bastin 9, Corvers 15.

WELKENRAEDT : Mond 11, Leemans 10, Fyon 7, Hensen 3, Touette 19.