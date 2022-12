Natation - Records de Belgique pour Elena Wegria et Alexandre Glodkiewicz (ENW)

Deux records qui sont tombés quasi conjointement lors de compétitions organisées à Saint-Vith et à Bree. "Ce sont des événements organisés par des clubs et qui font office de dernière chance car, en janvier, les nageurs passent dans la catégorie supérieure, explique Ann Bonvoisin, qui savait que ses deux élèves avaient les capacités pour remplir cet objectif fixé en début de saison. On partait de loin, mais on a travaillé pour qu’ils soient prêts à remplir cet objectif. Les enfants étaient conscients de la situation même si ce n’est pas facile de gérer cela à leur âge. Il y avait donc un petit stress supplémentaire mais j’aime bien les mettre dans cette situation. Ça les aide à se préparer pour des compétitions futures plus importantes. Ils ont une chance et il faut la saisir au bon moment, être là le jour J. "

Du côté de Bree, Elena Wegria a ainsi effacé des tablettes la marque de Zoe Backes pour… 19 centièmes avec un chrono de 2:34.19. "Elle a plus stressé, mais elle a quand même géré cela comme une championne, ajoute celle qui est également nommée parmi les cinq prétendants au titre de coach de l’année. Avec le travail effectué, je la voyais plus aux alentours de 2:32, le stress l’a empêchée d’exploser le record même si elle a déjà fait d’énormes progrès dans ce domaine. Elle peut encore mieux faire, mais l’objectif est atteint. "

Par contre, Alexandre Glodkiewicz a lui une petite claque au chrono de Louis Croonen, qui datait de 2005 en le battant de plus de deux secondes. "Il était vraiment détendu et a réalisé ce qu’il faisait aux entraînements, c’est parfait ", savoure Ann Bonvoisin.

L’école de natation de Waremme possède ainsi désormais quatre records nationaux dans les catégories de jeunes. Sans oublier ceux d’Alisée Pisane chez les élites. "C’est une belle récompense pour leur travail sérieux et acharné, souligne Ann Bonvoisin. Et puis, c’est une belle manière de finir l’année. Après, il reste encore énormément de boulot, on n’est nulle part, mais c’est un joli pas vers l’avant."

Un petit pas pour ces nageurs, mais un grand pas pour la natation belge !