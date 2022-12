Le derby pour Flémalle face à Grâce

Après être retombés les pieds sur terre face à Dour dans le choc des (anciens) leaders, les Flémallois devaient se reprendre en déplacement chez leur voisin. Un Grâce-Hollogne qui peine quelque peu après un début de saison en fanfare. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les visiteurs n’ont pas fait dans la dentelle. "Les joueurs avaient à cœur de se racheter et le score aurait pu être plus lourd en deuxième période" commentait Daniel Wilmart, responsable flémallois. Avec cette victoire, Ribeaucourt et consorts restent à deux points de la tête avec un match de moins que Dour.