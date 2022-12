Huy signe une deuxième sortie positive

Pourtant, sans Jaco, les choses n’allaient pas débuter de manière positive pour des locaux complètement muselés en début de rencontre. 9-21 et déjà 5 points d’un Royen très en firme, les Hutois ne trouvaient pas de solution défensive et se voyaient dominés 25-42 à la pause.

À l’image de Danze frappant de loin pour finir la première période puis recommencer la 2e, les Hutois allaient reprendre vie. Trouvant des clés défensives, les Mosans remontaient au score avec un début de 4e quart plus que positif afin de revenir à 10 unités. "On a vraiment vu de belles choses avec ce retour malheureusement qui s’est fait un peu trop tôt car, dans la foulée, on commet deux erreurs de chaque côté du terrain et l’adversaire en profite pour refaire le break. On n’aurait honnêtement pas pu revendiquer la victoire mais le groupe méritait un écart plus petit. "

QT: 9-21, 16-21 (25-42), 14-13 (39-55), 14-19.

HUY: Roncali 0, Danze 8, De Neve 3, Royen 19, Puddu 2, Paeleman 7, Njoumegni 7, Maah 7.