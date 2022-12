Hannut s’impose sans forcer à Melen, Fize ne joue pas

Par contre, exilé à Melen, Hannut, lui, a pu jouer et en profiter pour se qualifier. Les Hannutois ont quelque peu souffert en début de matchs. "Melen a une grosse occasion mais dans la foulée, on a fait 0-1 et, après ça, on a pu imposer notre foot", commentait Marco Crotteux. C’est alors 0-1 via Geuns juste après la pause. En fin de rencontre, Cossalter s’offre deux buts et un doublé qui permet à Hannut d’accéder aux 1/4 de finale de l’épreuve et, surtout, de se qualifier pour la prochaine Coupe de Belgique. Sympa, ça, non ?