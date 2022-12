Frédéric Servotte: « Les joueurs n’ont pas su gérer le stress dans les deux premiers sets »

Difficile pour Frédéric Servotte de dégager un état d’esprit clair à l’issue de la rencontre. Si l’entraîneur hesbignon repart de Menen avec une belle victoire, cette élimination fait quand même mal. " Les joueurs n’ont pas su gérer le stress dans les deux premiers sets. Mais dans le troisième, au fur et à mesure où ils ont commencé à scorer, ils se sont libérés pour arracher sur le fil la victoire. Je veux en particulier retenir la combativité des troupes qui restent fragiles avec les blessures. Malgré deux premiers mauvais sets, ils ne se sont pas relâchés et se sont battus jusqu’au bout. Après, nous sommes éliminés et c’est toujours une déception car nous avions effectué un beau parcours. Il reste historique pour le club, il ne faut dans tous les cas pas oublier ça même si dans le futur, je reste persuadé que nous pouvons répéter ce genre d’exploits en Coupe de Belgique tout comme dans le championnat. "