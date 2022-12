Pourtant, ce sont bien les visiteurs qui vont prendre le jeu à leur compte en première période. Plus rapides et bien mieux en place que leurs adversaires, les Mosans vont néanmoins oublier de creuser l’écart. "Nous avons vraiment dominé sans parvenir à mettre assez de buts" soufflait Flamur Vitija. Car oui, leur avantage de deux réalisations à la mi-temps sera finalement insuffisant après la pause. "Nous avons craqué en offrant trop de cadeaux " pointait l’entraîneur, d’ailleurs coupable sur l’égalisation bruxelloise. Cette fois-ci, les Hutois ne trouveront pas les ressources pour revenir dans la partie et concèdent donc une défaite qui les place derrière leur adversaire du week-end. "La trêve arrive au bon moment. Les esprits sont un peu ailleurs, nous pensons fort à Axel Olaerts et sa famille " concluait Flamur Vitija. Vite 2023 pour ces Intéristes-là.

INTER HUY: Bernard, L. Vitija, F. Vitija, Tiecoura, Ramadani (1), Mariampillai (1), T. Minutillo (1), Id.