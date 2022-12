Malgré le score, il n’y a pas vraiment eu de suspense après la perte des deux premiers sets pour les Wawas qui sont éliminés malgré la victoire.

Battu 0-3 à domicile par Menen, Waremme se savait condamné à l’exploit en terres flandriennes, avec une victoire obligatoire sur le score de 0-3 ou 1-3 afin de disputer un Golden Set en vue de la qualification pour la finale de la Coupe de Belgique. Mais bien trop fébriles offensivement durant les deux premiers sets, les Wawas ont dû attendre que la qualification soit pliée pour rentrer dans la partie et finalement émerger.

Dès l’entame de la rencontre, on comprend vers quel match on risque de se tourner. Les partenaires de Fafchamps tentent de contourner le robuste Hanninen sur les côtés du terrain mais les diverses attaques finissent trop régulièrement dans le filet, ou contré par le bloc de Menen. Et dans le sens contraire, la puissance locale fait la différence, transperçant pratiquement à chaque reprise le rideau défensif wawa. Vite dépassés, les Waremmiens voient à 17-14 leurs adversaires du soir s’envoler définitivement dans le premier set pour le perdre finalement 25-16.

Et malgré l’obligation de remporter les quatre prochains sets pour espérer rejoindre Roulers en finale de la Coupe, le miracle n’aura pas lieu. Les hommes de Frédéric Servotte font face à un mur flandrien au filet et se cassent régulièrement les dents, à l’image d’un Abinet qui se fait facilement contrer à 8-5. Les imprécisions se multiplient du côté visiteur, visiblement peu à l’aise dans le chaudron de Menen. Il faut le reconnaitre, les quelque 60 supporters hesbignons venus encourager leur troupe n’ont qu’à trop peu de moment rêvé. Les points défilent à une vitesse impressionnante, sans pour autant que les Bleus ne donnent l’impression de pouvoir rivaliser physiquement avec son adversaire du soir. Et malgré une timide réaction en fin de deuxième set, l’écart est trop grand pour espérer revenir. Menen remporte la deuxième manche et les spectateurs peuvent faire exploser leur joie.

Le troisième set, disputé pour du beurre, est en revanche bien plus serré. Eliminé, le club présidé par Vincent Perin se rebelle et propose un volley beaucoup plus intéressant et va même le remporter sur le fil après avoir sauvé 8 balles de match. Et dans la quatrième manche, rebelote, Waremme prend l’ascendant au filet et enchaînent les points, les sets… et même la rencontre après trois nouvelles balles de match sauvées !

Le beau parcours des Wawas s’arrête donc en demi-finale, malgré cette victoire. et termineront leur année sportive mercredi à 20h30 par un déplacement du côté de Leuven.

Romain Helas

Sets: 25-16, 25-19, 31-33, 20-25, 16-18.

MENEN: Sinnesaël, Van De Velde, Ocket, Van Hoyweghen, Stuer, Capet, Vanneste, Bille, Dermaux, Dedeyne, Hanninen, Van Looveren.

WAREMME: Cocchini, Perin, Cosemans, Van Dooren, Verstraete, Abinet, Fafchamps, Kalle.