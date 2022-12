Waremme a joué en boss de la série

En effet, directement appliqués, les locaux claquaient un 20-2 impressionnant. Après l’ouverture du score par Germay, c’est M. Ceulers qui enchaînait 8 points pour lancer la machine alors que deux bombes de Gaudoux finissaient ce festival initial impressionnant. "Nous avions un plan de match et les joueurs l’ont appliqué à la lettre", jubilait un Aban Angelucci très fier. "Nous devions jouer très dur en défense, gérer le tempo et voir une implication de tous. On a directement commencé de la meilleure des manières. Le coach adverse avait fait le choix de laisser des libertés à M. Ceulers pour tenter de contrôler les autres. Un choix qui n’a pas payé car notre meneur a pris ses options et lancé le match de la meilleure des manières. Ensuite, j’au vraiment pu compter sur tout le monde, chacun apportant à l’équipe des deux côtés du terrain peu importe son impact offensif. Notre défense a été encore exceptionnelle et c’est ainsi que nous pouvons construire. Maintenant, il faut aussi préciser que l’adversaire était déforcé."

Il est vrai que sans les anciens neuvillois Sumkay-Warnimont, les Porais ont clairement eu du mal à trouver leurs marques Reste que, dans la foulée de ce début de partie incroyable, les autres minutes étaient équilibrées. Avec un banc ouvert à son maximum, les Wawas n’allaient jamais douter. Par instants, les visiteurs revenaient à 15 unités, mais jamais moins. "C’est une de nos rencontres les plus abouties dans la cohérence et la régularité ", soulignait encore le coach qui voyait Germay mettre 7 points consécutifs pour lancer le 2e quart alors que M Ceulers continuait son récital via deux bombes.

40-24 à la pause, Tilff avait laissé passer l’orage mais les Hesbignons contrôlaient encore les débats de main de maître. Trois bombes pour reprendre le 3e quart via Bully et les frères Ceulers, la machine ne connaissait pas de fausse note d’autant que Gaudoux finissait en boulet de canon pour fixer les chiffres. Une victoire tout en maîtrise et en contrôle, à la mode Waremme qui possède désormais trois victoires d’avance sur son premier concurrent… un pas monstrueux vers le titre !

QT : 22-5, 18-19 (40-24), 26-17 (66-41), 14-21

WAREMME : Bully 3, Ceulers G 3, Archambeau 4, Germay 11, Kamel 0, Horrion 6, Bondue 1, Ceulers M 22, Moray 2, Cools 0, Gaudoux 27.

TILFF : Troisfontaine 11, Kabangu 0, Berger 0, N’Tumba 7, Grzesinski 0, Vermierdt 22, Lalonge 2, Jaume 4, Gerlache 16.