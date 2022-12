Volley - Martin Perin : « Malgré la défaite, je me sens vraiment heureux »

Seulement 78 jours après son arrêt cardiaque lors d’un match amical contre Alost, Martin Perin est (déjà) de retour sur les parquets. Si personne ne s’attendait à un come-back aussi précoce, le jeune libero de 20 ans a pu disputer la demi-finale retour de coupe de Belgique entre Maaseik, son club, et Roulers. Et si l’élimination est venue ternir cette soirée avec cette défaite 1-3, le Waremmien pouvait avoir le sourire, lui qui a cru en octobre dernier ne plus jamais avoir l’occasion de remonter sur un terrain. " Je vais très bien, je me sens bien, avec de bonnes sensations, sourit l’international belge. C’est une très bonne surprise. Samedi matin, mon entraîneur m’a prévenu qu’il fallait que je me prépare car j’allais peut-être rentrer en cours de rencontre. Mes parents, présents au match, étaient d’ailleurs très surpris de me voir à l’échauffement. Alors, quand je suis rentré au jeu… (sourire). "