La Villersoise: nouvelle catastrophe

Mais, d’entrée, les deux groupes apparaissaient crispés, en manque de réussite et de dynamisme. Le duel était donc très défensif pendant tout un premier quart équilibré avec un Vercruyssen étant le premier à mettre le feu aux poudres: 14-9.

Et si la défense tenait encore le choc, la première bombe de Vercruysse était suivie par une autre d’un Lussadissu débutant son festival. Dans son sillage, les Villersois prenaient clairement le contrôle des opérations. 26-25 à la pause de ce duel un peu décevant qui allai dès lors s’enflammer. Servais, Bremer et un Lussadissu inarrêtables passaient clairement la vitesse supérieure pour prendre 10 points d’avance dès le début du 2e acte. Une avance que l’équipe conservait jusqu’à 3 minutes de la fin.

Tout semblait en ordre de marche pour que les Villersois décrochent leur 3e victoire pour revenir à la hauteur des locaux. Mais Mambot allait en décider autrement. Ayant tenu la tête de ses coéquipiers hors de l’eau comme lors des duels de l’an dernier, les Brasseurs allaient enchaîner les paniers alors que Villers ratait tous ses lancers. À 6 secondes de la fin, les troupes de Deblond héritaient encore de deux essais… malheureusement ratés.

Ayant encore deux fautes à commettre sans donner des lancers aux locaux, les Villersois n’en commettaient aucune… Lambot en profitait pour mettre une bombe sur le buzzer pour envoyer tout le monde en prolongation. Une catastrophe car, dansla foulée, Ranaxhe puis ce diable de Lambot frappaient à nouveau à distance obligeant Deblond à prendre un temps mort de la dernière chance après ce 6-0 mortel.

Malgré les mots de son coach, Villers ne reviendra plus, les paniers d’Aldeghi et ses coéquipiers ne servant plus à rien. Une véritable catastrophe puisque Villers voit les Brasseurs prendre le large au classement, les laissant avec Bellaire à l’avant dernière place… Une position que personne n’imaginait occuper au moment de lancer cette équipe dans cette nouvelle saison.

QT : 14-9, 12-16 (26-25), 15-26 (41-51), 27-17 (68-68), 18-7.

ATLAS : Yon 4, Domken 4, Randaxhe 20, Tsambalas 13, Sassel 2, Defraine 2, Jennes 8, Lambot 30, Biao 0, Vaes 4.

VILLERS : Rappe 3, Vercruysse 17, Vercauteren 3, Bremer 10, Lussadissu 25, Servais Q 7, Aldeghi 6, Servais N 4.