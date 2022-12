Flémalle gagne et repasse en tête

Ce succès ne fut pas si facile du tout à aller chercher. Clairement, Xhoris est meilleure en première armure avec des occasions nettes et claires. "On doit mener 0-1, voire 0-2, assure Michaël Lebe. Mais on ne marque pas alors qu’on l’aurait mérité et on a encaissé un but sur un bête centre qui nous coupe un peu bras et jambes…"

C’est en effet 1-0 à la pause contre le cours du jeu. Et Flémalle s’en sort bien. "Oui, mais bon, on a eu un peu de chance, mais il en faut, non ?, demande Hervé Houlmont. Sera-ce la chance du champion ? Ah, ça, je ne sais pas. Reposez-moi la question en fin de match… "

Flémalle enfonce le clou en seconde période avec un but, en renard des surfaces, de Dylan Lambrecth. "Et à ce moment-là, on a pris un coup sur la tête, assure Michaël Lebe. Et je pense qu’on a eu la possibilité de faire la différence avant mais à 2-0, c’était trop tard. Flémalle tient quand même le bon bout avec ce succès qui aurait très bien pu être un match nul beaucoup plus logique pour les deux équipes…" Flémalle repasse en attendant en tête de la série juste avant les fêtes…

Arbitre: Michaël Addai.

Cartes jaunes: Collette, Mattart, Gambini, Bebronne, Abdoulaye, Sacré.

Buts: Claudepierre (1-0 39e), Lambrecth (2-0 49e), Bebronne (2-1 59e).

FLÉMALLE: Dentz, Gambini, V. Quitin (46 Piazza), Kalam, Collette, Abdoulaye, Thiry, Lambrecth, N. Militello, Colombi, Claudepierre (62 Costadoni)

XHORIS: Hoferlin, Ahn (83 Ahn), Noah Lawarrée, Bernard, Mack, Sacré, Meuleman (89 Machiels), Bebronne (89 Rixhon), Lognoul, Nathan Lawarrée, Banneux.