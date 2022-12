Et de 11 pour les Comblinois qui sont plus impressionnants que jamais

Et, ne relâchant pas leur emprise sur le match, Hounhanou et ses coéquipiers filaient même à 53-22 au moment de rejoindre les vestiaires. Il ne restait ensuite plus qu’à gérer le 2e acte. "Pour le public, cela a peut-être été un peu décevant de nous voir essayer des choses et travailler pour la suite", reconnaissait Ludovic Humblet, le coach local. Mais nous savosn vers où nous voulons aller et on a profité de ce match pour tenter de travailler certaines défenses qui vont nous être utiles le 2013. On a aussi mis Rondoz et Roland au repos en 2e période et donné du temps de jeu à tout le monde pour bien finir. "

Les visiteurs en profitaient pour équilibrer les débats et même remporter la 2e période 38-52, évidemment sans conséquence pour l’issue de cette nouvelle rencontre à sens unique qui met donc positivement un terme à cette première série de rencontres pour les champions d’Hiver.

QT : 32-10, 21-12 (53-22), 15-22 (68-44), 23-30.

COMBLAIN : Malempré 2, Roland 2, Goémé 28, Princen 9, Rondoz 8, de Liamchine 0, Darmont 10, Matisse 13, Hounhanou 6, L’hoest 13.