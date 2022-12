Boxe - Gala Jean-Marc Renard: Grosse désillusion pour Quentin Gomes, défait pour la première fois

Pas de quoi impressionner le Nandrinois qui, une fois les hymnes nationaux passés, impose sa boxe. Plus grand, avec une meilleure allonge, l’élève de Guido Zorzetto maintient la distance avec son adversaire qu’il parvient à toucher avec quelques gauches et des crochets bien sentis. Si bien qu’après les quatre premières reprises, il est devant au niveau des points. "C’est vrai, pendant une petite moitié du combat, je prends les rounds, opine Quentin Gomes, de retour aux vestiaires. Puis, je l’ai trop laissé venir vers moi."

Après quatre rounds, tout bascule

Car, dès le début de la cinquième reprise, Melvin Moreau parvient à casser cette distance et à se rapprocher de Gomes. Baissant quelque peu le rythme, le boxeur de 23 ans subit et se fait toucher à de multiples reprises. "Il avait compris ce qu’il fallait faire et je l’ai laissé trop venir, reconnaît Quentin Gomes. Techniquement, je ne pense pas qu’il soit meilleur que moi, je suis plus précis, mais je suis fort resté au corps à corps. à la longue, la répétition des coups m’a épuisé physiquement. Physiquement, je n’étais pas dans un super bon jour, j’ai déjà été mieux que ça. J’aurais dû plus utiliser mes jambes."

Mais plus les minutes passent, plus le rouleau compresseur français prend l’emprise sur la rencontre. "Ma boxe, c’est d’aller au corps à corps et j’ai réussi à l’imposer tactiquement", pointe Melvin Moreau.

Deux fois au tapis

Le visage de plus en plus tuméfié, touché à l’œil et à la bouche, Quentin Gomes tente de répliquer comme il le peut. Mais le mal est fait. Et au milieu de la neuvième reprise, une gauche le fait vaciller avant qu’une autre ne l’envoie au tapis. Compté par l’arbitre, il parvient à se relever. Mais le mal est fait et il ne faut que quelques secondes supplémentaires pour qu’il se retrouve à nouveau au sol, avachi dans un coin. C’en était trop pour son coach qui préfère jeter la serviette et mettre un terme à la rencontre. "Mais l’arbitre aurait sans doute arrêté la rencontre quoi qu’il arrive. Je titubais, cela ne servait à rien de continuer, admet le Nandrinois, abattu par cette première défaite après quinze succès de rang. J’ai juste affronté un adversaire plus solide que moi ce samedi, c’est comme ça… À refaire, oui, j’essayerais de rester plus à distance… Mais il a fait son boulot et moi, je n’ai pas fait le mien. "

Un constat dur, à chaud, mais qui ne doit évidemment pas remettre en cause ses qualités, qui ont tout de même poussé l’un des meilleurs welters français, un pays dont on ne présente plus la qualité de la formation dans la discipline. "Quentin est un très bon combattant, reconnaît d’ailleurs Melvin Moreau, originaire du centre de la France. Il ne doit pas rester abattu comme ça (NDLR: les deux hommes se sont parlé durant plusieurs minutes dans les vestiaires après le combat) et relever la tête. Il est encore jeune, il n’a que 23 ans et il a encore pas mal de temps devant lui. "

Retour en 2023

Du temps, justement, Quentin Gomes va en prendre pour panser ses plaies. Que ce soit physiquement ou moralement. Et après quelques jours de repos, il sera de retour à l’entraînement d’ici trois semaines. "Si j’ai un goût de revanche ? Pour le moment, non, je ne pense pas encore à ça. Je vais d’abord me reposer. Et je reprendrai l’entraînement début 2023, pas avant."

Histoire d’offrir de nouveaux combats spectaculaires à ses supporters, qui ne demandent qu’à enflammer de nouveau le hall omnisports d’Amay à la suite d’une nouvelle victoire de leur poulain. Car, comme le dit l’adage, la plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute.

Trois ans plus tard, Xavier Beauduin retrouve le ring et la victoire

Si le combat de Quentin Gomes était évidemment le plus attendu de la soirée, Xavier Beauduin n’en a pas moins créé l’événement à sa façon ce samedi. Le Tihangeois, désormais installé à Modave, a ainsi enfilé à nouveau les gants pour la première fois depuis plus de trois ans, lui dont le dernier combat remontait au 23 novembre 2019. "Depuis lors, j’avais tout arrêté. Je travaille dans le photovoltaïque et j’avais énormément de boulot, je n’arrêtais pas. "

Mais l’envie, la soif de boxe est revenue et il y a peu et après deux mois de préparation, le sociétaire du Amay Boxing Club est remonté sur le ring pour y défier le Géorgien Beka Murjkneli. "Si je ne le faisais pas maintenant, je pense que je ne l’aurais jamais fait. Franchement, ça fait du bien, avoue-t-il. J’avais un manque depuis trois ans même si j’avais peur au niveau du rythme au début du combat. Mais plus les rounds avançaient, plus je me sentais à l’aise. Une fois qu’on est sur le ring, la boxe revient vite. C’est dans le cœur, les gens qui ne pratiquent pas ce sport ne peuvent pas comprendre. "

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seul, il s’est imposé à la décision, recueillant les suffrages des trois juges pour ainsi s’offrir une septième victoire en autant de combats. "Je me suis vraiment bien senti et j’étais confiant en allant à la décision car mon adversaire a moins travaillé. J’ai essayé de beaucoup écouté mon coin qui me donnait énormément de conseils. " Un coin où on trouvait évidemment Guido Zorzetto. "Xavier a fait ce qu’on attendait de lui car ce n’est jamais facile de retrouver ses repères sur le ring. Mais il a bien travaillé du bras avant et a sorti de belles combinaisons. C’est un très bon combat de reprise, je pense qu’il est relancé", abonde le coach amaytois.

Et ce dernier ne se trompe pas car il ne faudra sans doute pas attendre encore trois années pour revoir Xavier Beauduin sur le ring. "Franchement, ce combat m’a donné envie de continuer. J’ai envie de combattre, de me surpasser à l’entraînement et en combat, de toujours en fait plus. On espère trouver un combat en février, mais ce n’est pas encore sûr, précise celui qui a ressenti un peu de stresse de combattre à la maison. C’est plaisant, oui, mais un peu stressant aussi. Mais l’ambiance était là, ça fait plaisir." Et le public en a eu pour son argent avec cette belle victoire de l’un de ses protégés.