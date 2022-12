Amay prend un point au goût de trop peu

Menant donc 23-25 à la 57e, Amay n’a pas profité de son avantage par trois fois. Toujours par précipitation et manque de lucidité. D’abord avec la carte donnée au coach limbourgeois. Amay récupérait le ballon mais, après un tir pris trop rapidement, Molatte était exclu temporairement pour avoir gêné la reprise du ballon par le gardien adverse. Lui qui est également arbitre en D2 dames, il savait pertinemment qu’il allait être sanctionné. Ensuite, Brialmont ne profitait pas d’une offensive limbourgeoise en shootant à côté alors qu’il avait bien le temps de fixer le gardien. Enfin, même si Bocholt était revenu à égalité à trente secondes du terme, sur un contre rapide, Agnello, excellent jusque-là, gaspillait par une très mauvaise passe pour Philouze pourtant bien parti. Bocholt avait la balle de match à neuf secondes. "Et heureusement, poursuit le coach Herbillon , sans un arrêt d’Hakim qui a été formidable tout le match, on perdait tout ! C’est terrible de voir qu’on peut rivaliser avec les équipes du top, Bocholt est troisième et aligne des joueurs de BeneLeague, mais que la peur de gagner s’installe dès qu’on arrive à des moments clés. Et pas seulement en fin de match. Quand on mène de quatre buts (15-19, 42e) et qu’ils ont une exclusion, on n’en profite pas. On rate deux shoots et on perd deux balles. Ce sont eux qui reviennent à moins un. On doit alors tout recommencer mais, tempère le coach , je pense qu’aujourd’hui, on peut dire qu’on a joué notre meilleur handball et cette rencontre doit être le match de référence."

Quant à la rencontre dans son ensemble, les Mosans ont pris les premiers les devant et avec une défense très appliquées et solidaires limitaient Bocholt à 12 buts à la pause grâce aussi à un Saghir impérial, 7 arrêts pour 15 au total ! Malgré des défenses changeantes et plus agressives des Limbourgeois, Amay tenait bon pour in fine obtenir un nul au goût de trop peu.

Arbitres: Delanghe – Peters.

Évolution du score (par 10') : 3-6, 7-9, 12-14, 16-19, 21-22, 25-25.

SEZOEN BOCHOLT : gardiens Van Bommel (60') et Heyndrickx -, Lamers 5, Ruijten 0, Koninkx 1, Jaeken 2, Baeten 1, Ceyssens J. 0, Boonen 0, Winter 3, Weyntens 2, Tielen 4, Ravach 1, Ceyssens L. (2') 5, Grossi 1.

HC AMAY: gardiens: Saghir (60') et Pucci - ; Agnello (2') 3, Brialmont 2, De Cecco -, Khaldi (2x2') 4 Mollate (2x2') 3, Pagnoul -, Philouze 9, Tilliere 0, Tilman (2') 0, Vieira 0, Thirion 0, Destexhe 4, Tzenoff 0.