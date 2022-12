Un duo Morias-Lugand pour finir la saison à Hannut.

On l’avait pressenti ces derniers jours: pour remplacer Manu Christiaens, Hannut se dirigeait vers une solution en interne. Et c’est l’option qui a été choisie par le cercle hesbignon afin de finir la saison 2022-2023. Un duo, enfin un trio si l’on peut dire, va finir la présente saison. Roland Morias et Vincent Lugand seront en effet sur le petit banc hannutois après Noël en plus de Marco Crotteux qui, évidemment, sera le relais de ce duo sur le terrain. Pas une surprise pour le manager de Hannut qui avait déjà officié dans ce rôle ces dernières semaines. "Je suis honoré, dit-il. Notre solution va peut-être étonner mais je pense que c’était la meilleure pour le club et pour toutes les parties. On ne manque pas de respect aux candidats qui ont postulé ces derniers temps, mais simplement, on a envie de prendre notre temps pour envisager la chose sereinement. On va finir la saison comme ça et ainsi se donner du temps pour trouver le bon candidat. Il n’y a de toute façon rien qui brûle. On doit faire les choses bien… "