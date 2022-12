« On aurait pu jouer dans certains endroits mais je comprends »

Pour Raphaël Miceli, cette remise est logique. " Ce qui concerne notre terrain, il n’était de toute façon pas possible qu’on joue. On aurait sans doute pu jouer dans certains endroits mais je comprends la décision. Pour une fois, la sagesse l’a emporté , explique le coach de Hamoir qui aurait dû affronter Seraing B. Les joueurs débuteront donc leur trêve plus tôt. On pourra regarder la petite finale du Mondial à notre aise (rires). "