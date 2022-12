Et ce, d’autant plus après le résultat de la manche aller de cette demi-finale de Coupe puisque les Flandriens sont venus s’imposer 0-3 il y a deux semaines au Pôle ballons et sont plus proches que jamais de la finale au Sportpaleis d’Anvers.

Cependant, rien n’est perdu pour Waremme qui, en cas de succès 0-3 ou 1-3, arracherait un "Golden Set" à disputer dans la foulée. Deux scénarios sur six sont donc favorables aux hommes de Fred Servotte. "C’est assez pour gagner, rigole le coach hesbignon. En tout cas, j’y crois. Je préfère voir le verre à moitié plein. Et c’est ce que je veux comme mentalité au niveau de l’équipe. Nous sommes dans une compétition particulière où tout peut arriver. Mais Menen ne va rien nous offrir, on devra aller chercher un résultat par nous-mêmes. L’idée est de se déplacer avec le couteau entre les dents et de faire un excellent match. Si le terrain dit qu’on doit gagner, on gagnera. "

Pour cela, la rencontre aller a été passée au peigne fin. Histoire de mettre toutes les chances du côté de Waremme. "Quelques corrections vont être mises en place. On continue d’y travailler. De bonnes choses sont apparues le week-end dernier et on continue à augmenter notre niveau, abonde Fred Servotte, qui compte sur un total engagement de la part de son groupe. Les gars y croient aussi. Ils sont bien conscients que c’est une chance unique de poursuivre notre parcours dans cette compétition. C’est dimanche ou rien. Les gars sont ultra motivés à l’idée de jouer ce match."

Et c’est tout un club qui y croit puisque les dirigeants hesbignons ont décidé d’affréter un car afin d’emmener les sympathisants à l’autre bout de la Belgique. 100 places sont ainsi disponibles avec un départ prévu de Waremme sur le coup de 15h30. "On espère avoir leur soutien, on en aura bien besoin, abonde Fred Servotte. Les supporters sont en tout cas contents de voir la façon dont les gars jouent et on sent beaucoup d’enthousiasme. De notre côté, on veut les rendre fiers et les remercier de notre support. Ce public, c’est un moteur très précieux pour nous." Nul doute qu’il fera chaud, très chaud dans la petite salle de Menen !