Tennis de table - N3 & W-B : Un premier tour rondement mené pour Saint-Georges et Bettincourt

Que ce soit en Nationale 3 ou Wallonie-Bruxelles, Saint-Georges et Bettincourt ont le vent en poupe. À la fin de ce premier tour, les objectifs des deux clubs sont atteints. Pour les Saint-Georgiens, qui ont dominé Gullegem dans la douleur (9-7), une place sur le podium vient couronner leur beau début de championnat avec sept victoires en onze matchs. " Si on avait joué au complet durant tout ce premier tour, on aurait même pu avoir trois points supplémentaires et finir deuxième , avance Claude Bodart. Dans notre série, Manage me semble bien lancé vers un titre plus que mérité. De notre côté, on voulait jouer le coup à fond dans ce premier tour pour savoir si on pouvait jouer la montée ou non. Finalement, on est très bien dans cette série. "