Saison terminée pour Sulivan Delhaise, suspendu six mois pour avoir demandé le retrait d’une carte

Ce qui veut dire, en clair, que sa saison est d’ores et déjà terminée. "Franchement, je suis très déçu, il me faut le temps de digérer la nouvelle, souffle l’ancien joueur de Wanze/Bas-Oha. Priver un joueur de 27 ans de sa fin de saison, c’est dommage, d’autant plus que j’étais régulier, je me sentais bien. J’espère juste que cela ne va pas me bloquer pour la saison prochaine parce que j’aimerais bien repartir plus haut. "

Coup volontaire ? Insultes ? Non, Sulivan Delhaise n’a rien fait de tout ça. Il a "simplement" demande à l’arbitre de lui retirer une carte. Mais les règles sont les règles… "Pour tout remettre dans le contexte, je savais que j’étais à deux cartes avant le match face à Momalle. Je n’avais évidemment pas envie d’être averti pour bien terminer l’année avec mon équipe, explique Sulivan Delhaise. Le match se déroule normalement puis une frappe adverse arrive sur mon bras. Logiquement, l’arbitre accorde un penalty et me donne une carte jaune. J’avais les boules, mais c’est normal. Par contre, après le match, je suis allé trouver l’arbitre pour qu’il me la retire car je sais que ça se fait régulièrement. Car j’avais envie de trouver une solution pour jouer le dernier match. Et la réponse a été sèche en me disant que c’était impossible et qu’un rapport suivrait… "

Un rapport visiblement salé au vu de la sanction. "Franchement, si j’avais su que cela pouvait me coûter ça, je ne l’aurais évidemment pas fait." Sulivan Delhaise compte tout de même faire appel de cette décision. Histoire que sa saison 2022-2023 ne soit pas à jeter à la poubelle…