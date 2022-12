R1 : cerise sur le gâteau pour Waremme face à Tilff ?

"Nous nous étions lancés dans cette saison avec le maintien comme seul objectif suite à des soucis au niveau de la période des transferts puis encore d’autres problèmes d’effectifs depuis la reprise", nous expliquait Quentin Pincemail, le coach des visiteurs. "Mais le groupe a été admirable de solidarité et d’application, multipliant les surprises de semaine en semaine. On sait que nous sommes loin d’être favoris collectivement et individuellement contre un tel adversaire mais on va y aller au culot."

Bref, personne ne s’offusquerait de perdre ce match au sommet. "Ce qui ne signifie pas qu’on ne va pas tout faire pour ajouter une nouvelle victoire à notre total", soulignait Alban Angelucci dont la première saison au coaching est une véritable réussite, comme les autres "trouvailles" hesbignonnes précédemment. "Tilff possède des joueurs de qualité et un collectif bien rodé. Leur coach est vraiment excellent et il impacte réellement le jeu avec des choix osés. On ne va pas se focaliser sur leur jeu ou leurs forces mais sur nous et notre manière de jouer. Si on manque de rigueur comme la semaine dernière, cela ne passera pas. À nous à afficher la bonne mentalité."

Pouvant donc faire un break exceptionnel dans la lutte pour le titre, Waremme s’alignera au grand complet et sur un terrain inviolé. Ce sera aussi l’opposition complète de style entre l’expérience et le calme de locaux qui se basent sur la meilleure défense de la série face à la meilleure attaque de la série et ses envolées faisant penser à Comblain. Avec les anciens Neuvillois Sumkay (incertain) et Warnimont, les visiteurs viennent avec de vrais arguments qu’il faudra neutraliser pour encore plus s’imposer comme les boss de la série.