Quentin Gomes de retour sur les rings ce samedi à Amay : "Il est prêt"

À commencer par le régional de l’étape, l’étoile montante du cercle amaytois, Quentin Gomes. Originaire de Nandrin, le sportif ne cesse de monter en puissance au fil des mois. Ce samedi, il combattra face au Français Melvin Moreau pour tenter de décrocher le championnat intercontinental WBF des welters. "Ce sera un combat de niveau international, même si le titre en jeu ne fait pas partie des quatre fédérations les plus importantes de la discipline", explique Guido Zorzetto, son coach. Ce sera un combat de dix rounds donc, oui, il y aura du spectacle. "

Invaincu en 15 combats

Quentin Gomes a l’occasion d’étoffer encore un peu plus son palmarès, lui qui n’a toujours pas connu la défaite en l’espace de quinze combats. "Il est en pleine forme et continue à progresser à son rythme, précise son entraineur. Quentin s’est préparé un gros mois et a combattu avec un bon niveau à l’entraînement. Devant ses supporters, il espère terminer l’année 2022 en beauté."

Loin d’être une sinécure puisque son adversaire, âgé de 29 ans, totalise 16 combats (10 victoires dont 3 par K-O, un nul et 5 défaites). "Il vient, en plus, de gagner une demi-finale à la Coupe de France, glisse Guido Zorzetto. Quoi qu’il arrive, les Français sont toujours très bons à la boxe. Ce sera intéressant de voir comment Quentin va se comporter."

Plusieurs Amaytois

Il n’y aura pas que Quentin Gomes qui enfilera les gants puisque, chez les amateurs, Quentin Mathy et Thomas Reyserhove affronteront deux Allemands que sont Thess et Vitu. L’Amaytois Xavier Beauduin sera opposé au Géorgien Beka Murjkneli. On notera également le combat entre William Keyen contre Lucas Hautvas et Valone Zariqi face à Georges Atangana.

Plusieurs membres du Amay Boxing Club seront donc présents sur le ring.

Et nul qu’il risque d’y avoir de l’ambiance. "Il y a toujours une ambiance particulière au hall omnisports d’Amay. Malgré la conjoncture actuelle, la salle devrait être remplie", assure Guido Zorzetto.

À noter que le gala débute à 19h30 et devrait durer une bonne partie de la soirée.