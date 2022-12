Sportif de l’année

1. Thibaut BERNARD (cyclisme) : Le pistard a sans conteste livré la meilleure année de sa jeune carrière. Vice-champion de Belgique du kilomètre et sacré sur la poursuite, il a prouvé qu’il avait plus que sa place en équipe nationale avec qui il a remporté l’argent sur la poursuite par équipes à l’Euro U23 avant de décrocher la 8e place des Mondiaux seniors. Thibaut Bernard est entré dans la cour des grands !

2. Arnaud DELY (duathlon) : Déjà nommé l’année dernière, le duathlète a confirmé qu’il était l’un de tous meilleurs mondiaux de sa discipline. En compagnie de Maurine Ricour, il a remporté le relais mixte (une première) des Mondiaux avant de remporter l’argent sur cette même discipline lors des Jeux mondiaux. Nul doute que le titre de champion du monde individuel n’attend que lui.

3. Lucas HENVEAUX (natation) : Si le Crisnéen est sans doute le meilleur nageur de notre arrondissement, il fait aussi partie du gratin belge. Son palmarès 2022 parle d’ailleurs pour lui: neuf titres nationaux, six sacres francophones et cinq lors des championnats du nord du pays. Sans oublier une participation à l’Euro avec une jolie quinzième place finale. Les JO de 2024 ne sont plus très loin.

4. Cian UIJTDEBROEKS (cyclisme) : On le savait très fort, mais la pression n’a pas d’impact sur lui. Pour ses premières courses dans la peau d’un professionnel, le cycliste d’Abolens s’est notamment classé huitième du Tour de Norvège, remporté par Remco Evenepoel. Et il a encore impressionné chez les jeunes en s’imposant sur le Tour de l’Avenir, considéré comme le Tour de France des espoirs. Costaud !

5. Grégory WATHELET (équitation) : Le lauréat de l’année dernière remet son titre en jeu. S’il n’a évidemment pas remporté de médaille olympique comme en 2021, le cavalier de Bois-et-Borsu a une nouvelle fois fait honneur à son rang en remportant notamment la Coupe des Nations avec la Belgique. Un succès qui qualifie ainsi notre nation pour les Jeux olympiques de Paris. Avec, sans doute, Grégory Wathelet dans l’équipe

Sportive de l’année

1. Sarah BOVY (sports moteurs) : Historiques. Voilà comment on pourrait décrire les derniers mois de Sarah Bovy et de ses "Iron Dames". La Nandrinoise est ainsi devenue la première femme à décrocher une pole position en WEC lors des 6h de Monza. Avec ses coéquipières, elle a également décroché le titre de vice-championnes du GT3 GTWC Europe.

2. Camille HENVEAUX (natation) : Oui, Camille n’est pas que la petite sœur de Lucas Henveaux. Et plus que question de parler de promesse tant elle brûle les étapes. Qualifiée pour l’Euro en bassin et les championnats d’Europe en eau libre, elle s’est aussi offert le record de Belgique du 400 mètres nage libre dans sa catégorie d’âge. Sans oublier ses nombreux titres nationaux et francophones…

3. Nathalie MARCHETTI (tennis de table) : Ne cherchez plus la meilleure pongiste belge de cette année. Car Nathalie Marchetti a mis tout le monde d’accord en remportant le titre national en simple (après ceux de 2013, 2014 et 2015) et en double. Cependant écartée de l’équipe nationale, la Geeroise compte bien désormais mettre toutes les chances de son côté pour décrocher une qualification olympique.

4. Ilona MASSON (athlétisme) : Valeur sûre de l’athlétisme huy-waremmien depuis des années, Ilona Masson a une fois de plus accumulé les récompenses cette année. Championne de Belgique de triple saut en indoor chez les espoirs et les seniors, l’athlète du FCHA a également remporté le titre national outdoor dans les deux disciplines chez les espoirs. Une année dorée pour Ilona !

5. Alisée PISANE (natation) : Quelle progression ! Finaliste de l’Euro sur 1 500 mètres, l’élève de Philippe Lucas avait également décroché sa qualification pour les Mondiaux en petit bassin mais elle a dû y renoncer à cause d’une blessure. Qu’importe, son année 2022 reste magnifique avec des records de Belgique du 800 et du 1 500 mètres nage libre. Deux marques qui tenaient depuis plus de 25 ans !

Révélation de l’année

1. Mathis CARUSO (karaté-do) : Les résultats du Waremmien cette année ? Vice-champion de Belgique U21 et vice-champion d’Europe par équipes U21 et seniors. Excusez du peu.

2. Matt CLOSSET (tennis de table) : Déjà actif en Nationale 3, le pongiste a également pris part à l’Euro U13 alors qu’il n’avait que onze ans. Et en janvier, il représentera l’Europe aux Mondiaux.

3. Loïc DUMONT (rallye) : Le copilote de Tom Rensonnet n’a pas vécu une année de tout repos. Mais elle s’est terminée en apothéose avec deux sacres au général du BRC.

4. Erwan JADOUL (karaté) : Vice-champion de Belgique junior, le Crisnéen s’est aussi montré sur la scène internationale avec plusieurs grosses performances l’installant dans le top mondial.

5. Rodrigue MONTULET (triathlon) : Sorti de nulle part, le Ferrusien s’est qualifié pour les Mondiaux d’Ironman 70.3, ne terminant pas loin du Top 100 dans sa catégorie d’âge ultra concurrentielle.

Coach de l’année

1. Ann BONVOISIN (natation) : La cheville ouvrière de l’école de natation de Waremme a prouvé que miser sur les jeunes était prolifique avec une flopée de médailles décrochées cette année.

2. Damien DELOBBE (tennis de table) : Responsable des jeunes pongistes élites francophones, le Villersois a mené Adrien Rassenfosse à une médaille mondiale chez les juniors. Une première belge !

3. Ludovic HUMBLET (basket-ball) : Après avoir loupé le titre l’an passé en D3, Ludovic Humblet est actuellement en tête de la série avec ses gars. Sans oublier un beau parcours en Coupe de Belgique.

4. Roger IGO (athlétisme) : Sélectionneur belge du "hors-piste", le coach du WACO a notamment mené Maximilien Drion du Chapois au titre européen en trail. Rien que ça.

5. Stéphane JASPART (football) : Qui d’autre que lui pour représenter la superbe année 2022 de Warnant ? Vainqueurs historiques du tour final de D2 ACFF, les Verts peuvent remercier leur mentor.

Club/équipe de l’année

1. ENW (natation) : Si Liège Natation avait été sacré l’an passé, cette fois c’est le cercle waremmien qui a sa chance tant on ne compte plus les médailles remportées en 2022.

2. Mailleux Comblain (basket-ball - TDM 2) : La meilleure équipe de basket de l’arrondissement fait honneur à son rang. Si le titre lui a échappé la saison dernière, cela ne devrait plus être le cas cette fois-ci.

3. Overdrive Racing (rallye-raid) : La structure villersoise a simplement tout gagné cette année: le Dakar, le championnat du monde FIA et le titre mondial "FIA World Cup for Cross-Country Bajas."

4. RFC Warnant (football - D2 ACFF) : Si le jeu des licences n’avait pas joué son rôle, les Verts auraient pu être en Nationale 1. Et l’année de la confirmation a été bien digérée. Que demander de plus ?

5. Waremme Volley (Volley) : Trois titres francophones chez les jeunes et un titre national (le troisième de leur histoire) : les Waremmiens s’imposent sur la carte du volley belge.

Événement de l’année

1. Comblain - Louvain (basket-ball - 1/8e de finale de Coupe de Belgique) : Pour la deuxième saison de rang, les Comblinois ont accueilli une formation de D1 en Coupe de Belgique. Une soirée de feu à Ninane !

2. Huy - Gosselies (football - barrages de D3 ACFF) : Quel souvenir. Mille personnes sur notre live de ce barrage de D3 ACFF pour éviter la descente. Avec un scénario fou favorable aux Hutois.

3. Julien Leclercq prend la mesure de Mark Williams (snooker) : Passé pro cette année, le Crisnéen a également réussi l’exploit de battre Mark Williams, triple champion du monde, fin novembre.

4. Le parcours parfait de Thisnes (football) : Terminer un championnat avec le maximum de points, ce n’est pas monnaie courante, même en P4. Et ça, Thisnes l’a réussi.

5. Yves Simonet à l’Ironman de Hawaï (Ironman) : Il en rêvait depuis cinq ans. Un rêve qui s’est réalisé pour Yves Simonet avec cette participation à l’Ironman de Hawaï. Inédit !