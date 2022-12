Marchin A file tout droit vers un retour en P1

En prélude de la saison, la première équipe de Marchin était citée comme grande favorite pour l’accession à l’élite provinciale en P2B. À l’issue de ce premier tour, les Marchinois assument leur statut et ne sont plus très loin d’un retour en P1. Samedi face à leur dauphin d’ANS C, les hommes de Loic Ferire ont été intraitables. Seul Alexandre Bastin, qui n’a pas joué ses deux dernières rencontres, a permis aux Liégeois d’atténuer le score. "Malheureusement, je suis tombé malade, déplore l’intéressé qui savoure évidemment ce début de saison en fanfare. Notre victoire permet de creuser l’écart en tête du classement. Depuis que je suis de retour dans mon club de cœur, l’objectif a toujours été de retrouver la P1. " Sauf cataclysme, ce sera donc chose faite. D’autant que Loic Ferire, Adrien Clément et Denis Pierre réalisent chacun une très bonne saison.