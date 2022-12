Jouera-t-on la Coupe de la Province ce week-end ? La réponse étonnante du CP liégeois

Jouera-t-on ou ne jouera-t-on pas ? une question sur les lèvres de tous les acteurs du foot régional ce vendredi. Si, au niveau national, l’ACFF a décidé de postposer les rencontres de D2 et D3 à cause du gel, le comité provincial liégeois… a décidé de maintenir les rencontres de Coupe prévues ce week-end ainsi que, par exemple, le match en retard de P2A entre Flémalle et Xhoris. "Oui, pour l’instant, les terrains sont en mauvais état, reconnaît Didier Petijean, ce vendredi après-midi. Mais les prévisions sont bonnes avec du soleil et des températures clémentes, proches de zéro. La plupart des rencontres prévues ce week-end le sont sur synthétique. Finalement, il y a peu de matchs ce week-end, il n’y a pas de raison de faire une remise complète. Mais si certains veulent reporter leur rencontre, ils peuvent appeler le CP..."