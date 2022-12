En P1, la Villersoise veut enfin battre l'Atlas Jupille

Tant pour le match aller à Jupille que pour le retour à Villers, les Brasseurs avaient imposé leurs vues, ce qui ne les avait pas empêchés d’également effectuer la grande bascule vers cette P1 où les deux clubs se retrouvent encore englués en fond de classement. "On va tout faire pour les ennuyer le plus possible et tenter de revenir avec la victoire, glissait évidemment le coach Deblond. On sait que ce sera une rencontre compliquée face à cette jeune équipe talentueuse avec de gros shooteurs et qui a retrouvé de la puissance intérieure ces dernières semaines. Maintenant, je récupère Rappe et un Lussidissu moins impacté par son accident. On a les armes pour remporter le match. Face à leur jeunesse, j’espère pouvoir profiter de leurs erreurs via notre expérience et nos armes."

Comprenez surtout un jeu intérieur supérieur en poids et taille qui peut permettre de faire la différence pour enfin décrocher une 3e victoire qui changerait tout. Par contre, quand on lui parle de match de la mort à gagner absolument, le mentor villersois n’est pas tout à fait d’accord. "Il y a encore tout un 2e tour et beaucoup de choses peuvent se passer. D’autres équipes peuvent perdre pied à cause de blessure, des changements internes peuvent tout chambouler puis je pense que nous ne saurions faire que nous bonifier. Évidemment, ce serait mieux de gagner mais tout ne sera pas dit en cas de revers. J’ai d’ailleurs et le président Petit au téléphone en début de semaine et nous avons convenu de faire le point sur la situation, celle des joueurs et la mienne au terme du mois de janvier où on pourrait y voir plus clair. On va prendre les deux semaines suivantes pour bien travailler, intégrer deux jeunes qui montent au niveau de la P3, le fils de Parfondry et celui de Marteau qui travaillent énormément depuis le début de saison et qu’on tentera de lancer. On verra aussi si Qiu peut encore nous aider après avoir lancé son restaurant."

Reste que ce samedi, une victoire permettrait de positivement lancer la machine pour ces grands chantiers.