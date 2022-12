Comblain espère bien passer à la puissance onze

Une dynamique qui rejoint les premiers mots du coach lors du premier entraînement de la saison. "Humilité, travail et application. Arrêtons de communiquer tous azimuts, ce sont nos résultats qui feront que l’on parlera de nous." Et de fait, les Comblinois sont au sommet de la hiérarchie et, dans leur salle, on mise évidemment sur un onzième succès qui les amènerait à la moitié du chemin pouvant les amener en D2.

Une division qui vient de perdre une équipe, la seconde des Hawks de Gand, suite à des soucis financiers. Bref, les choses vont commencer à bouger dans les divisions supérieures d’autant que le nouveau projet de la D1 de Liège va aussi rebattre certaines cartes pour de jeunes belges talentueux peut-être sur le marché dans le futur.