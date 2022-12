La semaine dernière, l’Union Huy a réussi à exister pendant la totalité d’une rencontre de championnat pour la première fois depuis des lustres. Sans réellement revendiquer la victoire mais en restant dans le match pendant quarante minutes, ce qui a permis à tout le monde de travailler, de progresser et de prendre du plaisir. Et c’est cette situation que Steve Joveneau espère revivre. "On sait qu’on va recevoir une équipe bien plus compétitive mais c’est l’attitude du groupe qui sera importante. On doit continuer à travailler, à se corriger et à montrer qu’on peut tenter de trouver des solutions à des problèmes posés par l’adversaire. C’est cela qui doit nous permettre de monter en puissance pour aller de l’avant et nous projeter dans la prochaine saison ", nous confiait un coach amusé par toutes les rumeurs lancées autour de sa personne et de Lionel Bosco après l’arrêt de la collaboration du coach de D1 avec le club du RSW Liège Basket.