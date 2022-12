Basket - Provinciale 1 : Waremme B n’a qu’un seul but : terminer l’année en beauté

La semaine dernière, les Verviétois n’ont pas su réunir assez de joueurs que pour défier Atlas. Un forfait qui les place désormais seuls à la dernière place. Mais ce n’est pas tout car, jeudi après l’entraînement, le coach Fortuna a rendu son tablier. Ce samedi, les Verviétois devraient donc débarquer sans coach, s’autogérant, et avec un groupe encore incomplet.

Et si on parle souvent de choc psychologique dans ce genre de situation, on a vu la semaine dernière avec Haneffe qu’un changement de coach n’était pas gage de miracle dans la foulée. Avec sa défense de fer face à une équipe aux rotations limitées et sans trop de vitesse d’action, on voit mal les Wawas être poussés à la faute. Évidemment, si la réussite n’est pas là, le combat dans la raquette pourrait être problématique… Mais avec la rapidité de Georgery, Bastin et Parent, il y a suffisamment d’armes pour mettre le feu à cette rencontre et permettre de sécuriser la troisième place au classement au moment de la trêve.