Basket-ball: Hannut (P1) manque d’impact offensif face à l’Étoile

Dans le premier quart, les débats avaient pourtant été équilibrés (15-17). Sans grande réussite puisque seul Lambert frappait une fois de loin, Hannut résistait avec les lancers et semblait avoir les armes pour réaliser ses ambitions. Malheureusement, dans le 2e quart, tout explosait. L’attaque restait poussive malgré les efforts de Declercq alors que, défensivement, plus rien ne fonctionnait et les visiteurs enchaînaient les paniers pour virer en tête à 29-36.

Il fallait trouver de la réussite et des joueurs capables d’alimenter le marquoir pour inverser cette tendance. Materne tentait d’être cet homme avec l’aide d’un super Bielen pendant toute la 2e période. Mais impossible de revenir au contact de locaux laissant passer l’orage dans le 3e quart avant d’en remettre une couche dans la dernière ligne droite avec un 14-24 autoritaire pour finir l’année sur une victoire que les Hannutois espéraient.

HANNUT: Bielen 10, Materne 20, Stemgee 0, Declercq 11, Goffin 6, Dibenedetto 6, Lambert 7.