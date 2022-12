Amay se déplacera pour la gagne à Bocholt

« On avance, on progresse »

"Avec la victoire sur Beyne, on est revenu au classement, certes, mais comme je le dis depuis le début, je joue match par match. Je ne regarde ni les uns (NDLR: Beyne en l’occurrence) ni les autres. Encore moins la composition puisque je ne connais nécessairement pas tous les joueurs. On avance, on progresse même si contre Beyne on a encore vu des lacunes, des erreurs faciles et la peur de mal faire. D’ailleurs j’ai toujours dit que les play-off n’étaient pas acquis, il faut attendre la fin de la phase classique."

Toujours très prudent, le T1 sait que tout peut vite basculer. Avec huit points à aller chercher pour Beyne et dix pour nos couleurs, plus que le calendrier et les adversaires à rencontrer, c’est au mental que la différence se fera. Et pour les Mosans, le niveau de l’adversaire joue également. C’est généralement contre des équipes bien classées, et c’est le cas de Bocholt, troisième, qu’ils ont montré leur meilleur visage. Un avantage ? "De toute manière, on joue toujours pour gagner sinon cela ne sert d’y aller", conclut le T1. C’est tout le mal qu’on leur souhaite.

Le noyau de mardi devrait être reconduit.

HC Amay: Saghir, Pucci, Destexhe, Philouze, Khaldi, Rischette (?), Agnello, Vieira, Pagnoul, Tillière, Tilman, Brialmont, Thirion, Tzenoff, De Cecco, Molatte.