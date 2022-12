Kevin Heudens met un terme à sa saison à Crisnée: «Je ne prends plus de plaisir»

Et pour les treize derniers matchs, le coach des Mauve devra faire sans Kevin Heudens qui a décidé de mettre un terme à sa saison. " Je fais les pauses et je ne sais plus m’entraîner comme je le voudrais. Du coup, je ne peux plus m’impliquer à 100%. Et l’envie est de moins en moins présente, reconnaît le joueur de 31 ans. Cela ne fait pas partie de ma mentalité, j’aime bien être là et pouvoir m’entraîner. Là, ce n’est plus le cas. En plus, les résultats ne sont pas extraordinaires. Tout ça mis bout à bout, l’envie a disparu. "

Et quand bien même le petit frère de Steve arrive à venir à l’entraînement, ses coéquipiers ne sont pas toujours présents. "Chaque fois, nous sommes huit ou neuf. On ne sait dès lors pas faire grand-chose. Au niveau du matériel, c’est la catastrophe aussi. On a de l’éclairage une fois sur deux, les ballons ne sont pas bons. Si c’est pour aller à l’entraînement avec les pieds de plus, je préfère ne pas y aller. Je n’ai pas envie de refléter ma mauvaise humeur sur le groupe."

Voilà donc Crisnée privé de l’un de ses transferts de pointe pour la fin de saison. Car, oui, Kevin Heudens jouait encore en P1 la saison dernière. " Mais je ne regrette pas mon choix, tempère-t-il. Je n’en veux pas au staff qui a tout fait pour avoir une équipe compétitive. J’ai attendu, mais ce n’est pas venu. Oui, c’est une des pires demi-saisons de ma carrière. Je trouve ça dommage qu’avec les gens qui s’impliquent et les qualités dans le groupe, on en arrive à ces résultats-là. Ce n’est pas de la prétention, mais j’ai eu l’habitude de jouer en P1 ou en P2 avec du sérieux. Et ça m’ennuie de montrer cette image-là. Moi, je viens pour gagner et prendre du bon temps. Quand il n’y a pas de sérieux et pas d’envie, ce n’est pas possible. Je ne suis pas là pour critiquer ou rumuer le couteau dans la plaie mais, pour moi, c’est moi de stopper là. Je ne pourrai plus apporter ce que je peux apporter au groupe car je ne prends plus de plaisir. C’est la première fois que j’arrête en cours de saison et ça m’ennuie, vraiment… "

Mais n’allez pas parler au gaucher de fin de carrière prématurée. "Non, mais j’y réfléchirai à deux fois désormais avant de signer quelque part. Car je n’ai vraiment pas envie de revivre cela."

Voilà donc d’ores et déjà un profil intéressant sur le marché en vue de la saison prochaine.