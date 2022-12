Cyclo-Cross - Jules Delcommune poursuit sur sa belle lancée

Pour l'édition 2022, alors qu'il ne reste qu'une seule manche, celle de Waremme programmée ce dimanche, il est en tête, avec cinq points d'avance sur Quinte Geldhof et neuf sur Jules Vangoethem. "Je me sens plutôt pas mal actuellement, raconte le jeune coureur de la formation Crabbé Toitures CC Chevigny. Je suis dans l'ensemble satisfait de ma saison. J'ai obtenu trois victoires (NDLR: à Libramont sur la manche d'ouverture du Challenge Henri Bensberg et sur une épreuve au Grand-Duché du Luxembourg) et des bonnes places d'honneur en Flandre. Ce n’est pas mal mais je visais encore plus haut. J'ai été gêné par une douleur au niveau de la jambe que j'avais déjà lors de mes deux premières victoires. Cela m'a un peu tracassé, mais je sens que cette douleur au niveau du nerf sciatique commence à partir."

Il s'élancera dimanche à Waremme avec l'ambition d'aller chercher une nouvelle victoire et ainsi assurer son succès au classement général du Challenge Henri Bensberg. "Le parcours de ce dernier rendez-vous a changé, puisqu'il n'aura plus lieu à Oleye, poursuit Jules Delcommune. Mais je m'attends à ce qu'il soit pas mal, avec des planches, des virages. Le week-end dernier, à Soiron, nous avons eu pour la première fois une épreuve très roulante. Nous avons quasiment roulé en groupe et j'ai profité de mon expérience de routier pour aller chercher la victoire. Il n'y avait pas moyen de faire de grosses différences sur ce circuit. Mais j'ai su bien accélérer dans le dernier tour pour m'isoler à l'avant avec quelques coureurs et m'imposer au sprint."

Après le rendez-vous de ce dimanche, à Waremme, quelle sera la suite de la saison pour Jules Delcommune ? "Je vais poursuivre la saison jusque fin janvier, en Flandre, avec l'intention d'aller y chercher un beau podium, rétoque-t-il. Et comme chaque année, le championnat de Belgique sera un objectif. J'espère y obtenir un Top 10. Le Top 5, vu le niveau, serait vraiment magnifique."

Il va donc rouler au moins jusqu'à la fin du mois de janvier, comme sa grande sœur, Juline, qui réalise elle aussi une très belle saison. "Elle roule vraiment bien, c'est encourageant pour la suite", termine-t-il au sujet de sa frangine, qui est très bien partie pour remporter le classement final du Challenge Henri Bensberg chez les dames.