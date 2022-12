Haut-Pré Ougrée B 71 – BC Hannut D 44

Avec un score de 26-9 dans le premier quart, les Hannutois perdaient directement la partie. Les leaders n’allaient donc pas laisser la moindre chance aux troupes d’Arnaud Munten qui réussissaient à équilibrer les échanges dans les trente autres minutes, mais sans remettre la domination liégeoise en question.

QT : 26-9, 15-15 (41-24), 15-13 (56-37), 15-7.

HANNUT D: Fewster 10, Ar Munten 0, Au Munten 6, Jouili 2, Debled 3, M Munten 10, Ducenne 0, Zekhini 7, Plomteux L 0, Plomteux E 6.

Othée Club 36 – Rebond Neuville 34

Face à une équipe ayant remporté quatre victoires cette saison, les Neuvillois ont failli enfin débloquer leur compteur. Avec une défense tenant le choc pendant toute la rencontre, les troupes de Jean-Luc Masson allaient magnifiquement se relever du 13-6 initial. S’adaptant aux conditions de jeu, le Rebond réussissait une excellente fin de match mais la sortie d’un Devolder en feu empêchait de donner le dernier coup de rein.

QT : 13-6, 4-11 (17-17), 8-2 (25-19), 11-15.

NEUVILLE : Devolder 19, Vanstraelen 2, Bauduin 9, Rorive 0, Clerinx 4, Vanderheyden 0, Lucas 0.

Série B

Alliance Flémalle B 79 – BC Hannut C 53

Après un excellent premier quart, les Hannutois explosaient complètement avant la pause. Encaissant un 24-10 dans le deuxième quart, Huart et ses coéquipiers allaient reprendre la seconde période de très belle manière mais sans réussir à revenir sur les Liégeois.

QT : 18-17, 24-10 (42-27), 18-17 (60-44), 19-9.

HANNUT C: Mucyo 11, Gillis 2, Lefevre 0, Plainevaux 4, Evrard 6, Huart 13, Golenvaux A 11, Badet 8, Delvaux 5, Materne 0, Michotte 3.

BC Cointe C 75 – Giants Braives B 36

Contre cette équipe du Top 3, les Braivois de Vincent Lhoist ont complètement été étouffés avec un 20-5 d’entrée. Joassin tentait bien de booster l’attaque des Giants mais c’était peine perdue contre un adversaire si complet.

QT : 20-5, 19-9 (39-14), 17-13 (56-27), 19-9.

BRAIVES B: Joassin 11, Canion 3, Davin P 2, Pirlet 0, Brauers 2, Pauly 7, Danze 5, Tourneur 0, Curinckx 2, Dumont 4.

Série D

Espoir Hamoir B 75 – BC Harimalia 54

Avec une terrible accélération dans le deuxième quart, les G.Michel, Verdin et autre Quinten jetaient les bases d’une nouvelle victoire méritée et nette dans les chiffres.

QT : 18-13, 21-9 (39-22), 16-10 (55-32), 20-22.

HAMOIR B: Pire G 7, Quinten 15, L Pire 3, Leonard 13, Michel G 18, Verdin 16, Michel V 3.

Union Huy Basket C 86 – Union Bellaire 33

Dans ce duel de fond de classement, il n’y a pas eu de suspense, les Hutois prouvant qu’on pouvait attendre plus d’eux lors du second tour. En effet, d’entrée, les troupes de Nicolas Danze n’ont pas fait dans le détail avec une défense de fer et un premier quart expédié 24-8. Un super match avec douze points rapides de Langlois pour mettre tout le monde dans une excellente dynamique qui continuait dans un deuxième quart identique. Avec Lemaitre à la marque, les locaux claquaient encore un 26-8 avant la pause. Tout était dit et la seconde période n’était qu’une formalité, moins spectaculaire mais tout aussi contrôlée défensivement alors que Roba ou encore Halut s’amusaient à distance pour décrocher un deuxième succès cette saison.

QT : 24-8, 26-8 (50-16), 17-11 (67-27), 19-6.

HUY C: Lemaitre 16, Langlois 19, Roba 12, Cremers 5, Gaspart 0, Halut 14, Bolly 4, Vandenbossche 6, Vanhees 8.