Basket- Provinciale 1 : Hannut veut faire parler sa suprématie à domicile ce vendredi soir

D’abord parce que l’adversaire de cette dernière joute est en forme. Une Étoile Jupille qui ne cesse de monter en puissance avec un tout nouveau groupe qui, à raison d’un seul entraînement par semaine, a désormais trouvé sa cohésion pour bien exploiter tout le talent rassemblé. À commencer par Boris Blanchy, le frère de l’ancien marqueur vedette hesbignon qui aura une bonne partie des clés de cette rencontre entre ses mains.

Ensuite, si la rencontre s’annonce compliquée, c’est aussi par rapport à l’effectif des Verts. "Nous devrons maintenant composer sans Humblet qui va subir une petite intervention au ménisque. Son absence ne sera pas simple à pallier car il était est un des joueurs les plus réguliers de l’équipe. Maintenant, nous avons d’autres armes dans le noyau, il faut que ces dernières se mettent en action. Car la réussite à distance sera la clé de cette rencontre selon moi. Si on shoote comme la semaine dernière, nos chances seront minces. Enfin, on doit aussi tenter de trouver un deuxième meneur car Fauchet ne sera pas là non plus", conclut Michel Bisschop.