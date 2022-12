Qui va arrêter l’invaincu Templiers B?

Et malgré ce bilan exceptionnel: 16 victoires et 1 nul en 17 matchs, la déception se fait ressentir après ce seul et unique point pris contre les troupes d’André Gaziaux. "Ce sont des problèmes de luxe que de dire qu’on est déçu d’avoir fait ce match nul, avoue Julien Lannoy. Si en juillet on m’avait annoncé des tels résultats, j’aurais signé à deux mains. Dans le malheur, on reste invaincus et c’est le principal."

Templiers c’est quoi ?

Tout d’abord c’est une attaque ayant inscrit 91 buts en 17 rencontres, soit plus de 5 réalisations par match. De quoi faire peur à n’importe qui. Parmi les buteurs, il y en a deux qui se démarquent des autres: Jean Sauvage et Marc Philippart De Foy. À eux deux, ils ont presque marqué la moitié des buts de leur équipe.

Ensuite, c’est également une défense ayant concédé seulement 12 envois, soit la meilleure en quatrième provinciale. Et puis, il y a aussi l’aspect de l’autogestion. "Je sais très bien que si je dois prendre le sifflet ou m’absenter, ils sont assez matures et réfléchis que pour garder ce climat" apprécie le T1 nandrinois.

Ce groupe a tant les qualités footballistiques que relationnelles ou d’une humilité remarquable. Sans jamais fanfaronner, les Templiers sont conscients du travail qu’il reste à réaliser.

Le dernier point définissant ce noyau est la formation: les joueurs de cette équipe sont tous des purs produits de Nandrin. Tous formés au club, ils évoluent désormais en équipe adulte ensemble. Une équipe de Templiers-Nandrin B made in Templiers-Nandrin B.

Quels sont les prochains objectifs?

"Aujourd’hui, la motivation est d’aller chercher le reste des points, complète le T1. Nous savons qu’il sera difficile de rééditer cette première partie de saison, mais qui sait?"

En tout cas, la première saison de Julien Lannoy sur le banc des Templiers se passe comme sur des roulettes. Cependant attention, la route est encore longue.