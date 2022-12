Hamoir: Masset suspendu

Face à Seraing B, Masset sera suspendu. Ceylan fait le chemin inverse. Hamoir arrête après ça et reprend le vendredi 30 décembre. Pas d’amical de prévu pendant la trêve.

Solières: des incertains

Si Monin ne sera suspendu qu’après janvier, Bryan Hanrez et Andy Lokando sont blessés. David Pauly, par ailleurs, tenait à dire un petit mot. "Hormis Pascal Bairamjan, le reste du staff et les joueurs veulent bien parler au journal. Il n’y a jamais eu de silence-radio de notre part. "

Stockay: Maglio suspendu

Pour affronter Ganshoren, Maglio sera suspendu. Bernier (contracture), Pannier (côtes froissées) et Rayane (coup direct) sont incertains.

Verlaine: deux suspendus

Pour recevoir Binche, Ramadani et Gosselain sont suspendus. Barry rentre, lui, de susenspion. Choukri revient de blessure, comme Gallina. Reciputi et Kaba restent blessés.

Waremme: six tests, pas des transferts

Il était fâché, l’entraineur de Waremme. Alors que certains annoncent le transfert de six joueurs pro roumains, il n’en n’est rien. "Ce sont des tests, pas des transferts, s’insurge le T1. Je ne saurai pas avoir autant de nouveaux joueurs dans mon noyau." À noter que Lapierre, Laruelle et Lucania rentrent de suspension, Gueye purge la première de ces trois semaines de repos et Murcia s’est blessé avant le match contre Hamoir.

Warnant: semaine festive

Pour recevoir Acren, Dago (élongation aux ischios) est blessé. Scevenels revient de suspension. La reprise est à déterminer. "On se verra une fois pendant les fêtes", dit Jaspart. Ce jeudi, c’est marché de Noël et repas dimanche.

D3 ACFF

Huy: au complet

Si Passarello et Pantot sont toujours blessés, Manu Papalino dispose d’un noyau au grand complet avant le déplacement du côté de Marloye.

Provinciale 1

Faimes: du repos

Franck Walo à peine arrivé, l’entraineur n’a pas voulu forcer les choses avec ces nouveaux joueurs. "Je préfère qu’ils se reposent et qu’on se découvre sur un terrain en pleine forme après les fêtes."

Fize: la coupe samedi

Mardi, les Fizois se sont soumis à un entraînement individuel. Il y aura encore un entraînement cej jeudi en vue du match de Coupe de ce samedi face à Amblève. Ce sera sans doute sans Reuter et Demaerschalk, victimes de coups directs, Nzembo (élongation) et Massart (cheville). Ce sera ensuite une pause jusqu’au 3 janvier. Un amical contre Huy B est prévu le 8 janvier. à noter le repas choucroute du club le 8 janvier.

Geer: un dernier amical

Pas encore de repos pour les Geerois, qui devront s’entrainer ce mardi et ce jeudi, avant un dernier amical face au Braives de Hella. Après seulement, les troupes de Nicolas Henkinet auront le droit à deux semaines de repos.

Hannut: reprise le 3 janvier

Dimanche, dernier match de l’année en Coupe pour Hannut avec un déplacement à Melen. Semaine d’entraînements normale donc. La reprise est fixée au 3 janvier après ça avec un amical en théorie le 8 janvier face à Jodoigne.

Wanze/Bas-Oha: amical le 8/01

Si Jean-Yves Mercenier a donné congé mardi, les Mosans se sont donné rendez-vous ce soir afin de participer à un dernier événement plus léger pour fêter la trêve hivernale. Et si les joueurs recommenceront le 2 janvier, ils disputeront, à Antheit, un amical face à Huy.