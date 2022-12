Karaté: Erwan Jadoul, médaillé de bronze en Youth League à Venise et qualifié pour les Championnats d'Europe à Venise

Parti jeudi matin en direction de Venise, où se déroulait une manche de Youth League, avec plus de 86 participants du monde entier, le jeune Belge a terminé à la troisième place chez les juniors, dans la catégorie des -76kg. Et pour obtenir cet exploit unique du côté belge, Erwan Jadoul a dû cravacher, remportant 6 de ses 7 duels. Pour le jeune sportif, la surprise est énorme. "Je ne m’y attendais absolument pas, raconte le protégé de Pablo Debatty. Je suis, quelques jours plus tard, toujours choqué par ce qu’il vient de se passer. C’est la plus grosse compétition à laquelle j’ai participé dans ma vie et je peux dire que le travail paye enfin (sourire). Quand je perds le Bosniaque, je ne suis même pas spécialement triste car c’était un beau combat. Mon entraîneur m’a remotivé et j’ai enchaîné trois matchs exceptionnels qui m’ont permis de terminer en troisième position… "

Un boom au ranking mondial

Durant ce tournoi, Erwan Jadoul a confirmé son excellente deuxième partie d’année. Voyez par vous-même: en cinq compétitions, le grand espoir du karaté belge est allé chercher cinq podiums, dont une victoire à Bale. Une véritable prouesse que le frère de Manon arrive à expliquer les yeux remplis d’étoiles. "Je pense avoir attrapé plus de confiance en moi. Je veux encore remercier ma famille pour les nombreux sacrifices, on commence à voir que ça marche. On sent que les entraînements payent véritablement pour le moment et j’arrive à combattre relâché. Hormis mon premier duel à Venise où c’est la première fois que je ressentais un tel stress, je lâche mes coups plus facilement. Maintenant, il faut continuer à travailler physiquement car lors de mon dernier combat ce week-end, j’ai bien senti que le temps n’avançait pas, c’était interminable (rires). Ce qu’il s’est passé est un miracle. "

Et avec toutes ces bonnes performances, voilà Erwan Jadoul propulsé en haut de l’affiche. Avec plus de 400 points pris au ranking mondial sur la dernière compétition, le Crisnéen va rentrer dans le Top 20 mondial et devenir le premier Belge de sa catégorie, avec tout ce que ça engendre. "Je préfère utiliser le conditionnel car il va falloir attendre dimanche pour officialiser cela mais je viens de passer devant mon adversaire belge et je vais donc être repris pour les Championnats d’Europe en février du côté de Chypre. C’est exceptionnel, je suis dans une année incroyable et ça va changer énormément de choses pour moi car je vais pouvoir pratiquer mon sport à plein-temps. "

Et comme son papa Didier l’indique, un financement de l’Adeps peut influencer grandement le futur d’Erwan. "Avec cette future probable sélection nationale, nous allons pouvoir faire la demande. Pour nous, tout va changer. La performance d’Erwan va au-delà même de nos espérances. Quand on voit les résultats de cette année, on voit avec son entraîneur que toute l’énergie que l’on a mise en préparation porte ses fruits" dit son papa.

Désormais, la question se pose: où peut s’arrêter Erwan Jadoul ? En tout cas, pour l’heure, les frontières mondiales sont dépassées et le jeune Belge semble bien parti pour devenir le nouveau grand sportif crisnéen du présent… et du futur.