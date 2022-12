Futsal D3C : Eric Boon n’est plus l’entraîneur de Wallons-Y Fallais, son remplaçant est connu

Une approche différente déjà testée ce vendredi à Mont. "C’était sa première et il est venu avec deux systèmes différents selon les joueurs alignés" détaillait Eric Boon. Et si au final, la tactique n’a pas payé, elle a eu le mérite de séduire. "J’ai toujours voulu avoir un véritable entraîneur pour notre club. Personnellement, je faisais du dépannage" expliquait, un brin trop modeste, l’ancien coach. Mais n’allez pas croire que vous ne verrez plus Eric Boon aux abords du parquet braivois. "Je reste évidemment là pour accompagner l’équipe et pour suppléer Frédéric le cas échéant." Et si Fallais venait, sans le savoir, d’amorcer une deuxième partie de saison plus sereine?