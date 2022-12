Finish décisif des Templières

Le derby, très engagé et dans lequel on sentait la pression monter au fur et à mesure des minutes, changeait à la reprise une fois de plus de physionomie. Smolders et Deryck reprenaient parfaitement le deuxième acte pour claquer autant de points en 10 minutes que sur toute la première période. Et malgré Chasseur, Haneffe ne pouvait faire que le gros dos en attendant que l’orage passe avec un 42-38 au marquoir de la salle.

Mais malheureusement pour les supporters verlainois, la dernière ligne droite n’était pas de la même dynamique. Criblées de fautes, les Verlainoises n’allaient plus pouvoir tenir le choc. Avec pas moins 26 fautes réparties sur 6 joueuses, les locales perdaient deux éléments dans la dernière ligne droite et bloquaient encore offensivement. Et bien que Frère et Pili tentaient de ralentir l’inévitable, le derby avait basculé, même si Haneffe n’a pas été loin de perdre aussi des joueuses avec 24 fautes également (dont une technique et trois antisportives), mais réparties sur 8 éléments. Du coup, les Templières ont maintenu la même intensité dans la dernière ligne droite et explosaient tout sur leur passage. Avec Boufflette enchaînant les paniers et les lancers, Haneffe C remportait un derby plus serré que ce que le score final ne le laisse croire.

QT : 15-10, 6-16 (21-26), 21-12 (42-38), 7-24.

VERLAINE : Ancion 6, Renson 4, Pili 3, Brees 13, Smolders 10, Frère 6, Deryck 6.

HANEFFE : Neufcour 6, Boufflette 27, Lemoine 6, Rentmeister 2, Abelhausen 13, Chasseur 5, Keutiens 3.