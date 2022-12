Eric Boon après son départ de Wallons-Y Fallais : « Il fallait changer quelque chose »

Et la (petite) mission sauvetage a donc été confiée à l’un des joueurs les plus expérimentés de l’effectif: Frédéric Trickels. "Je pense qu’il peut apporter une approche bien plus tactique que la mienne. C’est déjà lui qui a pris en charge l’équipe vendredi passé. Il est venu avec deux systèmes différents selon les joueurs alignés. Il a été international et ça se voit" se satisfaisait Éric Boon.

Son successeur prend d’ailleurs très au sérieux sa future tâche. "Je vais tenter d’améliorer notre organisation. C’est fini d’uniquement attaquer lorsqu’on est un offensif et défendre quand on est défenseur. Tout le monde doit participer. Pour l’instant nous avons des joueurs mais pas d’équipe" pointait sans détour Frédéric Trickels. Et si l’entraîneur se permet d’être aussi pointilleux c’est qu’il n’a plus grand-chose à prouver. "J’ai beaucoup joué dans le Limbourg à l’Union avec notamment une expérience d’entraîneur-joueur où nous sommes montés de P1 à D1" détaille celui qui a débarqué en terres fallaisiennes pour rejoindre son beau-frère, Jérôme Destat. Et si il semble difficile de parler de montée à l’heure actuelle pour Fallais, tout porte à croire que la bande à Parent pourrait bien se porter mieux d’ici peu.