Verlaine est désormais en feu

Magnifique trois sur trois, à domicile, pour nos équipes régionales. Et le résultat le plus significatif est, sans aucun doute, venu de Verlaine qui a réussi une démonstration impressionnante et un 103-86 contre Bellaire B. Une sixième victoire pour les troupes d’Etienne Gérard face, cette fois, à une équipe du milieu de classement et sur qui les Verts reviennent désormais au général. "Nous avons fourni une très belle prestation durant ce match, expliquait un Etienne Gérard pouvant compter sur presque 6 joueurs dans les doubles chiffres. Nous étions concentrés dès les premières secondes pour mener directement via un 9-0 du plus bel effet. Ensuite, Bellaire est revenu petit à petit dans le match jusqu’à passer carrément devant, même si finalement, nous nous sommes retrouvés avec point d’avance à la pause. Tout était à refaire mais durant la deuxième mi-temps, nous avons accéléré le rythme et resserré les boulons en défense. Le groupe a montré une très belle réaction collective pour signer, enfin, un match référence digne de notre niveau! Nous repassons devant Bellaire et nous voulons continuer notre remontée au classement, la semaine prochaine, avec une victoire à Ensival, même si ce n’est jamais évident en déplacement. L’équipe tourne de mieux en mieux offensivement et chacun prend à présent du plaisir, enfin, je le pense… "