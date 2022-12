Un miracle wanzois sur le week-end

Pour cette avant-dernière journée de l’année, tous les regards étaient évidemment tournés vers Hannut B et la première de Jimmy Stas contre une top équipe de la série. Mais il n’y a pas eu de miracle pour les Hannutois, malgré une très belle résistance en déplacement avec cette défaite 68-57. " Je suis très satisfait du match et j’ai été enchanté de regoûter au coaching , souligne le nouveau T1 hannutois. Avec une rotation supplémentaire en périphérie, nous gagnions sans doute le match. Désormais, nous avons un match à six points ce samedi, à domicile, où il ne faudra pas se louper. "