Rolin, ou le retour du buteur au bon moment

Le spectateur parti chercher un verre entre la 65e et la 66e minutes n’aura sans doute pas compris de ce qu’il s’est passé durant cette minute. Plus précisément, 40 secondes. C’est le temps exact qu’il a fallu à Marvin Rolin pour inscrire un doublé qui a permis à Wasseiges de revenir à la marque et, au final, prendre un bon point chez le concurrent direct. Auteur de son troisième but en deux rencontres, le renard des surfaces a mis fin à une période de disette qui date depuis... la deuxième période. Et si Thomas Gillard, le portier fraiturois, n’avait pas sorti un exceptionnel arrêt à la 91e, le Hesbignon aurait été le héros de ce match. " Je ne peux pas mieux la mettre, déplore le buteur. Mais leur gardien sort un arrêt incroyable. C’est dommage de ne prendre qu’un point, mais nous prenons deux buts évitables, d’autant que le coach nous avait prévenus que c’était leur point fort. Personnellement, il m’a fallu le temps de me réadapter au football liégeois après être passé dans le Brabant Wallon. Si c’est mon doublé le plus rapide ? Je ne sais pas… j’ai déjà inscrit un triplé en cinq minutes (sourire)."