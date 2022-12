Manu Wilmet (Ouffet): « Restons sereins »

Ouffet-Warzée n’a pas volé son point à Huccorgne. Un résultat positif qui lui permet d’accroître son avance sur les Amay, Burdinne et autre Verlaine B. " Nous avons eu les occasions pour l’emporter mais pour peu nous étions aussi battus, confessait Manu Wilmet. Ce qui me chagrine, c’est qu’on travaille beaucoup les phases arrêtées à l’entraînement et c’est sur l’une d’elles que nous encaissons. "