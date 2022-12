Franck Walo est le nouveau coach de Faimes

Un peu plus d’une semaine à peine après le départ de Bertrand Marler, Faimes tient son nouvel entraîneur. C’est en effet ce mardi matin que Franck Walo a été désigné par les responsables des Étoilés pour reprendre l’équipe fanion du club et tenter de la maintenir en P1. L'ex-coach de Strée a été privilégié par rapport à Eric Thirion, l'autre candidat au poste. "Franck possède de la grinta, c'est un rassembleur et il possède une expérience joueur en P1, confie Nico Rombouts. On compte bien travailler avec lui sur du long terme. Et s'il arrive à nous maintenir en P1, lui, il restera au club sur du long terme, ce dont on n'était pas sûr concernant Eric Thirion."