Franck Walo après sa nomination à la tête de Faimes : « On doit tous retrouver du plaisir »

«Faimes m’a contacté»

Rassembleur, l’ancien portier de Warnant en première provinciale est donc à l’aube de sa première grande expérience comme entraîneur. Et selon lui, c’est tombé un peu comme un cheveu dans la soupe. "Je vais reconnaître que je ne m’attendais pas à retrouver un poste aussi rapidement, sourit celui qui a remporté le titre en quatrième provinciale la saison passée. Je n’ai postulé dans aucun club mais quand Faimes m’a contacté pour me proposer un entretien, j’ai senti que c’était le bon club, au bon moment. Cela reste une référence dans l’arrondissement, on sait tous que le club dégage de la sympathie. Il est familial, ce qui comptait énormément pour moi et la situation, bien qu’elle soit compliquée, est loin d’être dramatique."

«Le football reste qu’un jeu»

Et pour retrouver le goût du succès, Franck Walo ne va certainement pas modifier son approche. Valeurs, plaisir et passion doivent être les maitres-mots au sein du noyau et du staff. " Les joueurs ont besoin de venir le mardi et le jeudi avec le sourire à l’entraînement, tout comme moi d’ailleurs. L’objectif sera de véhiculer ce plaisir pour retrouver des résultats le dimanche car, au final, le football reste qu’un jeu. "

Conscient que ce passage du Condroz à la Hesbaye marque un pas important dans la suite de son développement dans sa jeune carrière d’entraîneur, "Francky" Walo met son cas personnel de côté. L’objectif premier reste le maintien du club dans l’antichambre de la Nationale. "Mon cas personnel ne compte pas, souligne l’entraîneur. Ici, je veux juste mettre à profit mon travail pour le bien du groupe. Et si cela porte ses fruits, alors ça sera du bonus. "

Désormais, l’heure est au repos pour les joueurs. Les présentations se feront plus tard, histoire de laisser tout le monde respirer. Mais pour Faimes, l’heure est désormais aux résultats. Cette 14e place est bien insuffisante et le club doit se redresser. Et ça, Franck Walo en est bien conscient au moment d’entamer ce qui ressemble plus que vraisemblablement au premier grand défi de sa carrière de jeune entraîneur.